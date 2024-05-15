Hizbullah, İsrail'i vurdu: 2 askeri üsse füze saldırısı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir saha sorumlusunu öldürmesine karşı İsrail'in askeri hedeflerine yönelik İran yapımı füzelerle saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'i vurdu: 2 askeri üsse füze saldırısı

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, dün 'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında Hizbullah'ın saha komutanlarından Hüseyin İbrahim Mekki'nin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına karşılık 'e iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Yukarı Celil bölgesinde yer alan Meron Hava Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının katyuşa füzeleri, topçu atışları ve ağır füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca Branit askeri üssünde yer alan 91'nci Tugay'ın yapımı Burkan füzesi ile tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

SUR SALDIRISI

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında düzenlediği hava saldırısında saha komutanlarından Hüseyin İbrahim Mekki'nin öldürüldüğünü bildirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu ise Mekki'nin, Hizbullah'ın Lübnan güney cephesi saha komutanlarından olduğu ve 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılarda aktif rol aldığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde yaşanan çatışmalardaı297 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

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