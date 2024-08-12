Hizbullah İsrail'in Celile'deki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

Hizbullah, İsrail askerlerine ait sınır bölgesi Celile'de yer alan askeri üsse 30 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Hizbullah İsrail'in Celile'deki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

Hizbullah hareketi, ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri üsse 30 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait kuzeydeki Celile'de yer alan Gatun kışlasındaki 146'ıncı Tugayın "onlarca katyuşa füzesiyle tam isabet vurulduğu" kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

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