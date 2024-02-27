Hizbullah, İsrail'in hava üssüne yoğun füze saldırısı başlattı

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, İsrail'e ait hava kontrol üssüne, çok sayıda füze fırlattığını duyurdu.



Örgütten yapılan açıklamada, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne saldırı düzenlendiğini bildirildi.



Hava üssünün, İsrail'in dün, Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak hedef alındığı kaydedildi.



İsrail'e ait hava araçları, dün ilk defa Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 120 kilometre mesafede yer alan Baalbek kentindeki iki Hizbullah hedefini vurmuş, saldırıda örgütün iki mensubu öldürülmüştü.



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