Hizbullah, İsrail’in hedeflerini vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır hattı ile Golan Tepeleri'nde yer alan 2 askeri üssüne yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail’in hedeflerini vurdu

Hizbullah, 'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki sınır hattı üzerinde yer alan Ramsa askeri üssünün roketler ve güdümlü füze ile vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan El Zaour askeri üssünün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail basını da Golan’daki saldırı nedeniyle askeri üs çevresinde yangın çıktığını bildirdi.

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