Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

Hizbullah, İsrail askerlerine ait sınır bölgede yer alan üsse 30 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

Hizbullah Hareketi, ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri üsse 30 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait kuzeydeki Gatun kışlasında yer alan 146. Tugayın "onlarca katyuşa füzesiyle tam isabet vurulduğu" kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 407'ye ulaştı

İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 407'ye ulaştı

Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Biden'ın planı üzerinden ilerlemeli"

Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Biden'ın planı üzerinden ilerlemeli"

Ukrayna'daki Nükleer Güç Santrali yangını söndürüldü

Ukrayna'daki Nükleer Güç Santrali yangını söndürüldü

ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" yanıtı

ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" yanıtı

Gazze için ateşkes umudu: Sinvar'ın teklifi İsrail'e iletildi

Gazze için ateşkes umudu: Sinvar'ın teklifi İsrail'e iletildi

Biden: Trump, ABD için gerçek bir tehlike

Biden: Trump, ABD için gerçek bir tehlike

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...