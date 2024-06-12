Hizbullah, İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı başlattı

Lübnan basınına göre Hizbullah İsrail'in kuzey bölgelerine tek seferde en az 100 füze ateşledi. Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.



İsrail Ordu Radyosu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100 füze fırlatıldığının tespit edildiğini doğruladı.

İSRAİL SALDIRISI

İsrail dün gece geç saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Jouya köyüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı ve üç savaşçısı öldürüldü.



Hizbullah yaptığı açıklamada komutanın ölümünü doğruladı ve komutanın Ebu Taleb olarak da bilinen Taleb Abdullah olduğunu açıkladı.

ÖLDÜRÜLEN EN ÜST DÜZEY KOMUTAN

Bir güvenlik kaynağı, Ebu Taleb'in İsrail ile Hizbullah arasında sekiz aydır devam eden çatışmalarda öldürülen en üst düzey örgüt üyesi olduğunu söyledi.



Ebu Taleb'in Hizbullah'ın, güneydeki sınır şeridinin orta kısmından sorumlu komutan olduğunu belirtildi.