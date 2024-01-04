Hizbullah lideri: Aruri suikastı cezasız kalmayacak

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih Aruri'nin öldürülmesine ilişkin, "Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak" dedi. Hizbullah ile savaşmayı düşünenlerin pişman olacağını ifade eden Nasrallah, "Bizimle savaşın bedeli ağırdır." ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri: Aruri suikastı cezasız kalmayacak
İsrail'den Hamas'ın iki numarasına suikast

İsrail'den Hamas'ın iki numarasına suikast

Haberi Görüntüle

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 4 yıl önce öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma programına video-konferansla katıldı.

Nasrallah'ın gündeminde Hamas'ın iki numarası Salih el-Aruri suikastı vardı.

Olayı "büyük ve tehlikeli bir suç" olarak nitelendiren Nasrallah, "buna karşı sessiz kalamayız" dedi.

Hizbullah lideri, konuşmasında 'e sert uyarılarda bulundu. "Bizimle savaşın bedeli ağırdır" diyen Hizbullah lideri, İsrail'in caydırıcılık kabiliyetinin çöktüğünü ve savaşta amacına ulaşamayacağını söyledi.

Nasrallah, "Şu ana kadar 'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." dedi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...