Hizbullah lideri: Aruri suikastı cezasız kalmayacak

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 4 yıl önce öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma programına video-konferansla katıldı.

Nasrallah'ın gündeminde Hamas'ın iki numarası Salih el-Aruri suikastı vardı.

Olayı "büyük ve tehlikeli bir suç" olarak nitelendiren Nasrallah, "buna karşı sessiz kalamayız" dedi.

Hizbullah lideri, konuşmasında İsrail'e sert uyarılarda bulundu. "Bizimle savaşın bedeli ağırdır" diyen Hizbullah lideri, İsrail'in caydırıcılık kabiliyetinin çöktüğünü ve savaşta amacına ulaşamayacağını söyledi.

Nasrallah, "Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." dedi.

