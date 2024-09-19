Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı, saldırılar savaş ilanıdır

Lübnan'da 37 kişinin öldüğü ve 3 binden fazla kişinin yaralandığı cihaz patlamaları sonrası Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Nasrallah'ın konuşma yaptığı sırada İsrail jetlerinin Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdiği duyuldu.

Konuşmasına, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek başlayan Nasrallah, "Doktorlar, hemişereler tüm tıp ekiplerine teşekkür ediyorum. Fedakarlıkları bizi derinden etkiledi. Ülkenin dört bir yanından kan bağışı yapıldı, salı günü yapılan bağış şimdiye kadarki en büyük kan bağışı oldu" dedi.



Öte yandan kurbanların çoğunda göz yaralanmaları meydana geldiğini belirtti.

Nasrallah, "Bu karanlık günlerde bu krizin pozitif yanlarından bir tanesi şu olmuştur: Efsanevi bir dayanışmaya, birliğe şahit olduk. Uzun zamandır eksik olan bir birlik hali gösterdik. Bu hain saldırıyı lanetleyen tüm bölge ülkelerine, Gazze, Lübnan ve direniş hareketine destek olan ülkelere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"CİHAZLAR KADIN VE ÇOCUKLARIN ARASINDA PATLADI"



Zor bir sınamadan geçirildiklerini söyleyen Hizbullah lideri, salı günü yaşanan çağrı cihazı patlamalarını şu ifadelerle anlattı:

"Düşmanımız tarafından hedef alındık. Yüzlerce çağrı cihazımız eşzamanlı infilak ettirildi. İsrail tüm kırmızı çizgileri ve insani, etik hukuku aşmıştır. Bazı cihazlar hastanelerde, kamuya açık alanda infilak etti. Binlerce sivilin, kadın ve çocuğun arasında patladı. İsrail, Hizbulllahı hedef almak istiyorsa, sivilleri vurmuştur."

"İSRAİL 5 BİN KİŞİYİ AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Bir sonraki gün telsizlerin patlatıldığına işaret eden Nasrallah, "Bu bir savaş suçudur. Savaş sebebidir. Onlarca sivil öldü, binlercesi yaralandı. Saldırı tamamen kasıtlı olarak gerçekleştirildi. Aynı suç, ikinci günde de binlerce kişinin öldürülmesi amacıyla tekrarlandı." diye konuştu.

Nasrallah, İsrail'in 5 bin kişiyi aynı anda öldürmek istediğini söyleyerek şöyle devam etti: "Bu cihazları kimin taşıdığını düşünmeden aynı şekilde öldürmek ve yaralamak istediler. Bu toplu katliamdan başka bir şey değildir. Bu kanserli varlığın ortaya çıktığı günden beri yaşanan katliamlara bir yenisi eklenmiştir" diyen Nasrallah, "Çağrı cihazlarından kapalı olanlar vardı. Birçok cihaz hala depoda. Bu bizim için çok büyük bir şans oldu."

Hizbullah lideri, şunları ekledi: "Tüm kurbanların yardımına koşmak için gösterilen çaba, Kızılay, Kızılhaç ve Lübnan halkının, doktorların çabalarının birleşmesiyle düşmanın saldırısı boşa çıkarılmıştır."