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Hizbullah lideri Nasrallah: Netanyahu savaşı kaybetti

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a girseler dahi savaşı kaybettiğini ve Hamas'ı ortadan kaldıramayacağını belirtti.

Hizbullah lideri Nasrallah: Netanyahu savaşı kaybetti

Nasrallah, Hizbullah'ın ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği programa video-konferans aracılığı ile katıldı.

Konuşmasında 'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara değinen Nasrallah, Netanyahu'ya hitaben, "Refah'a girseler dahi savaşı kaybettiklerini, Hamas'ı ve direnişi ortadan kaldıramayacaklarını" söyledi.

Nasrallah, Lübnan'ın güneyindeki sınırı üzerinde yaşanan çatışmalarda İsrail'in ölen askerler ve hedef alınan askeri araçların sayısını "büyük bir gizlilikle" açıklamadığını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları nedeniyle 5 ay içerisinde meydana gelen "ekonomik kayıplara" değinen Nasrallah, "Lübnan'ın güneyindeki ekonomik kaybı, işgalin (İsrail'in) kuzeydeki ağır kaybı ile karşılaştırılmaz." dedi.

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