Hizbullah lideri Nasrallah ölüm yıl dönümünde anıldı

Kadın, çocuk, genç ve yaşlı yüzlerce kişi toplanarak 32 yıl boyunca Hizbullah'ın liderliğini yürüten Hasan Nasrallah'ı ölüm yıldönümünde andı.



Kalabalığın toplanma adresi, Beyrut’un güneyinde Nasrallah'ın öldürüldüğü noktaydı. Kurulan platforma İsrail'in saldırısında ölenler için sembolik tabutlar yerleştirildi.



Nasrallah’ın posterleriyle birlikte öldürülen üst düzey Hizbullah liderlerinin de resimleri asıldı.



Anma töreninde Filistin'e destek mesajları da verildi.



İsrail'in, 27 Eylül 2024’te Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Nasrallah, 3 Ekim’deki saldırıdaysa ise Nasrallah'ın yerine geçen Haşim Safiiddin hayatını kaybetmişti.



İki liderin cenaze törenleri, ölümlerinden yaklaşık 5 ay sonra yapılabildi.



İsrail’in Ekim 2023’te başlayan Lübnan’a yönelik saldırılarıysa bir yıl sonra topyekün savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

