Hizbullah lideri Nasrallah'dan misilleme açıklaması: Sivil bölgeleri hedef almadık

Hizbullah lideri, örgütün üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına yanıtın pek çok nedenden dolayı geciktiğini söyledi. Buna Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bölgedeki askeri hareketliliğinin de dahil olduğunu açıkladı.



Misillemeyi sivil bölgeleri hedef alarak yapmamaya karar verdiklerini duyuran Nasrallah, Tel Aviv'e yakın bir istihbarat üssü askeri bölgeleri hedef aldıklarını belirtti.



İsrail'in operasyondan yarım saat önce Lübnan'ı vurmaya başladığını söyleyen Nasrallah, "Askeri operasyonumuz planlandığı gibi ve hassasiyetle tamamlandı" dedi.



Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'a ait binlerce roketatarı imha ettiği iddialarını da yalanladı.