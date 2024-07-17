Hizbullah lideri Nasrallah'tan İsrail'e yeni saldırı uyarısı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in yoğunlaşan saldırıların ardından bugün bir açıklama yaptı.

Canlı yayında konuşan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde Hizbullah'ın yeni İsrail yerleşimlerini hedef alacağını söyledi.

Nasrallah ayrıca, "Halkımıza, evlerimizi eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edeceğimizi söylüyoruz" dedi.

7 Ekim'de Hamas-İsrail çatışmasının başlamasının ardından Lübnan sınırı da hareketlendi.

Mavi hat olarak bilinen bölgede İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar son dönemde şiddetlendi.

Son olarak dün İsrail'e ait insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Arnoun kasabasında bir motosikleti vurması sonucu en az iki kişi yaralandı.



Devlet tarafından işletilen Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, bir füze, güney Lübnan'daki Kharadilah-Nabatieh yolu üzerindeki motosiklete isabet etti.



Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki ormanlık ve dağlık alanlarda beyaz fosfor bombaları kullanarak hava saldırıları düzenledi.



Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail güçleri gece boyunca Lübnan sınırındaki Deir Mimas yakınlarında bulunan Al-Khardali Vadisi'ni hedef aldı ve bunun sonucunda yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgelerde yangın çıktı.