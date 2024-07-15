Hizbullah Lübnan sınırındaki İsrail askeri üssünü füzelerle hedef aldı

Lübnan'ın güneyinden İsrail sınır hattına saldırı düzenleyen Hizbullah, Branit Askeri Üssü'nün füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Hizbullah Lübnan sınırındaki İsrail askeri üssünü füzelerle hedef aldı

Hizbullah, 'ın güneyinden 'in sınır hattında yer alan askeri üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah hareketinden yapılan açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Branit Askeri Üssü'nün füzelerle "tam isabet hedef alındığı" belirtildi.

Geçen hafta ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ses hızını aşarak sonik patlamaya neden olmuştu.

Hizbullah da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle 369 Hizbullah mensubu öldü.

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