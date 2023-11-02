Hizbullah Lübnan'da İsrail SİHA'sını düşürdüklerini duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü bildirdi. İsrail de saldırı hazırlığındaki bir grubu aldıklarını duyurdu.

Hizbullah Lübnan'da İsrail SİHA'sını düşürdüklerini duyurdu
Foto: Reuters

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Meyadin tv'nin internet sayfasındaki haberde, Hizbullah'ın, 'e ait SİHA'yı karadan havaya füzeyle düşürdüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, SİHA'nın, düşürülmeden önce -İsrail sınırı yakınındaki Hunin ve el-Malikiye köyleri üzerinde uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ GRUP VURULDU

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İsrail ordusu, Lübnan topraklarından "İsrail tarafına tanksavar füzesi atma hazırlığındaki bir grubu" hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesiyle saldırı düzenleme hazırlığında olan bir grubun tespit edildiği iddia edildi.

Söz konusu grubun İsrail ordusuna ait bir tank ile hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail tarafına ateş açıldığı, İsrail askerlerinin de ateşe karşılık verdiği aktarıldı.

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