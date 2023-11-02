Hizbullah Lübnan'da İsrail SİHA'sını düşürdüklerini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından "İsrail tarafına tanksavar füzesi atma hazırlığındaki bir grubu" hedef aldığını duyurdu.



Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesiyle saldırı düzenleme hazırlığında olan bir grubun tespit edildiği iddia edildi.



Söz konusu grubun İsrail ordusuna ait bir tank ile hedef alındığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail tarafına ateş açıldığı, İsrail askerlerinin de ateşe karşılık verdiği aktarıldı.