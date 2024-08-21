Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında 4 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yeni kayıpları hakkında bilgi verdi.



Açıklamada, Ayta eş-Şaab beldesinden Raid Ali Hattab, El-Halusiyye beldesinden Ziyad Muhammed Kaşmer, En-Nebatiyye şehrinden Ali Ahmed Dekmak ve Sur kentinden Muhammed Gazi Şahin'in hayatını kaybettiği belirtildi.



Son olayla birlikte İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 421'e yükseldi.