Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında 4 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 4 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında 4 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yeni kayıpları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Ayta eş-Şaab beldesinden Raid Ali Hattab, El-Halusiyye beldesinden Ziyad Muhammed Kaşmer, En-Nebatiyye şehrinden Ali Ahmed Dekmak ve Sur kentinden Muhammed Gazi Şahin'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Son olayla birlikte İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana 'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 421'e yükseldi.

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