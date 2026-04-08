Hizbullah saldırılarını durdurdu, İsrail Lübnan'da da ateşkes yapacak mı?

ABD ve İsrail'in İran ile ateşkes sağlamasının ardından gözler çatışmaların devam ettiği Lübnan'a çevrildi. İran'da ateşkesin sağlandığı 8 Nisan sabahında İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yeni bir tahliye emri verdi ve bölgeye saldırı düzenleyeceğini, bölge sakinlerine Zahrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söylemesinin ardından bazı noktalar bombalandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinden bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 8 kişinin öldüğünü 22 kişinin de yaralandığını duyurdu.

HİZBULLAH SALDIRILARI DURDURUYOR

Daha sonraki saatlerde Hizbullah, ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkes sağlanmasının ardından İsrail'in kuzeyine ve İsrail birliklerine yönelik saldırıları durduracağını açıkladı.

İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın ateşkes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın bu ateşkes anlaşmasının dışında kaldığı yönündeki ifadesi hakkında bir bildiri yayınlaması bekleniyor.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi. İsrail ordusu açıklamasına ek olarak Hizbullah'a karşı kara operasyonlarına devam ettiğini açıkladı.

FRANSA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'la ilan ettiği ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini söyledi. Macron, "Lübnan'daki durum hala kritik" ifadelerini kullandı.