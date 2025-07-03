Hizbullah: "Silahlarımızı İsrail’e teslim etmeyiz"

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, başket Beyrut’ta düzenlenen Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, "İsrail’in, aramızda birlikte çözdüğümüz meselelerde söz hakkı yoktur, anlaşmalarımızı denetleyemez" ifadesini kullandı.



İsrail’in özellikle ateşkesin imzalanmasından sonra saldırılarını sürdürdüğünü savunan Kasım, "İsrail ateşkesi 3 bin 700 defadan fazla ihlal ederek bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürdü" şeklinde konuştu.



Genel Sekreter Kasım, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik baskılara da tepki göstererek, “Aşağılanmaya sürüklenmeyi kabul etmeyiz, toprağımızı teslim etmeyiz, silahlarımızı da İsrail düşmanına teslim etmeyiz" ifadesini kullandı.



"TÜM DÜNYAYA YÖNELİK BİR TEHLİKE"

Kasım, “İsrail yalnızca bize değil, Hristiyanlara, Yahudilere, ABD'lilere ve tüm dünyaya yönelik bir tehlikedir" diye konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmayacağını söylemişti.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.



Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli" ifadelerini kullanmıştı.