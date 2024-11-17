Hizbullah sözcüsü İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail ordusu pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı.

Lübnanlı iki güvenlik kaynağının aktardığına göre, Beyrut'un yoğun nüfuslu bir semtine düzenlenen saldırıda Hizbullah sözcüsü Muhammed Afifi öldürüldü.

İsrail füzesi, İsrail bombardımanından kaçan birçok kişinin sığındığı Ras al-Nabaa mahallesini vurdu. Güvenlik kaynakları, saldırının Baas Partisi ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef aldığını belirtti.

Lübnan’daki Baas Partisi lideri Ali Hicazi, Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, Afifi’nin saldırı sırasında binada olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin öldüğünü, üç kişinin ise yaralandığını duyurdu. Olay yerine ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.

Hizbullah, Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü doğruladı.