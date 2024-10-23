Hizbullah, Tel Aviv'i vurdu: İstihbarat üssü hedef alındı

Ortadoğu'da gerilim tırmanarak devam ediyor. Hizbullah, Tel Aviv yakınlarındaki ordu istihbarat üssünü vurduğunu açıkladı. Saldırının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik bombardımana yanıt olarak düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah, Tel Aviv'i vurdu: İstihbarat üssü hedef alındı

'daki Hizbullah, grubun Beyrut'un güneyindeki kalesi olarak görülen Dahiye'ye düzenlenen saldırıların ardından karşı saldırılara devam ediyor.

Grup, çarşamba günü Tel Aviv banliyölerindeki bir askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Hizbullah füzelerinin, “Tel Aviv banliyölerindeki askeri istihbarat biriminin Glilot üssünü” hedef aldığı belirtilerek, son günlerde birkaç kez hedef alınan bir üsse atıfta bulunuldu.

Füze saldırısının, “Siyonist düşman tarafından gerçekleştirilen saldırı ve katliamlara karşılık” olarak düzenlendiği belirtildi.

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