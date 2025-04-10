Hizbullah: Ulusal savunma stratejisiyle ilgili diyaloğa hazırız

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu" milletvekili Hasan Fadlallah, başkent Beyrut'taki meclis binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fadlallah, Hizbullah olarak ulusal savunma stratejisiyle ilgili diyaloğa hazır olduklarını söyledi.



Söz konusu açıklama, üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın “silahsızlanma” meselesini konuşmak için İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilmesini ve Lübnanlılara karşı saldırganlığına son vermesini şart koştuğunu söylemesinin ardından geldi.



“HÜKÜMET YOL HARİTASINA BAĞLI KALMALI”



Fadlallah, basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra sürdürdüğü saldırılarda, 7 Nisan itibarıyla 186 kişinin hayatını kaybettiğini, 480 kişinin yaralandığını söyledi.



Lübnan'da hükümetin İsrail ihlalleriyle mücadeleye öncelik vermesi gerektiğini dile getiren Fadlallah, "İsrail'in saldırılarını durdurmak için resmi çabaları sarf etme yükümlülüğü hükümettedir. Hükümet, yol haritasına bağlı kalmalıdır" diye konuştu.



“ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİ LÜBNAN’A YÖNELİK İHLALLER OLMALI”



Hizbullah olarak ulusal savunma stratejisiyle ilgili diyaloğa hazır olduklarına işaret eden Fadlallah, Başbakan Nevvaf Selam'ın ülkedeki silahları devletin tekeline alma konusunun yakında Bakanlar Kurulu’nda masaya yatırılacağı yönündeki açıklamalarına işaretle sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında hükümetin çalışma takviminde olması gereken öncelikli ulusal madde, Lübnan'a yönelik ihlallerdir. İsrail saldırılarından muzdarip vatandaşlar, devletlerinin gerçek anlamda sorumluluklarını yerine getirmesini istiyor."



İsrail ordusunun savunmasız sivillere karşı savaş suçlarını işlediğini dile getiren Fadlallah, Hizbullah'ın Beyrut Limanı üzerinden silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları da yalanladı.



İSRAİL ASKERLERİ, HALEN LÜBNAN’IN GÜNEYİNDE



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.



İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 300'ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedilmişti.



Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere beş noktada varlığını sürdürüyor.

