Hizbullah ve İslami Cihat, Gazze'yi görüştü

Hizbullah ile İslami Cihat liderleri, Batı Şeria ve Gazze'deki duruma görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, "vaat edilen zafere ulaşmak için güçlü bir şekilde hareket etmeye devam edilmesi gerektiğinin" konuşulduğu da bildirildi.

Hizbullah ve İslami Cihat, Gazze'yi görüştü

'in Refah'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah ile İslami Cihat liderleri bir araya geldi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, örgütün genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad el-Nakhalah ile görüştüğü duyuruldu.

Açıklamaya göre ikili, Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri ve "direniş ekseninin çeşitli alanlarda sağladığı yardımları" ele aldı. Nasrallah ve al-Nakhalah'ın, "vaat edilen zafere ulaşmak için güçlü bir şekilde hareket etmeye devam edilmesi gerektiğini" vurguladıkları da bildirildi.

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