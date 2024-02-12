Hizbullah ve İslami Cihat, Gazze'yi görüştü

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah ile İslami Cihat liderleri bir araya geldi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, örgütün genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad el-Nakhalah ile görüştüğü duyuruldu.

Açıklamaya göre ikili, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri ve "direniş ekseninin çeşitli alanlarda sağladığı yardımları" ele aldı. Nasrallah ve al-Nakhalah'ın, "vaat edilen zafere ulaşmak için güçlü bir şekilde hareket etmeye devam edilmesi gerektiğini" vurguladıkları da bildirildi.