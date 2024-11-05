Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü’nden İsrail’e füze saldırısı

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Lübnan’ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerinin füze saldırısıyla hedef alındığı ayrıca, İsrail'in Safed kentinin de bir dizi füze saldırısı ile vurulduğu aktarıldı.



İslami Direniş Örgütü’nden yapılan ayrı bir açıklamada da, Marun al-Ras kasabasının güney batı eteklerinde konuşlanan İsrail askerlerinin füze ile vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.