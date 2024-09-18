Hizbullah'ın çağrı cihazları: Özellikleri neler, neden tercih edildi?

Lübnan'da Hizbullah üyelerini hedef alan siber saldırı dünya gündemine oturdu. Çok sayıda çağrı cihazı eş zamanlı olarak patladı. Hizbullah saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Peki Hizbullah üyelerinin kullandığı bu çağrı cihazlarının özellikleri neler, cihazlar neden tercih edildi?

Hizbullah'ın çağrı cihazları: Özellikleri neler, neden tercih edildi?

'da tarihinin en kanlı siber saldırılarından biri gerçekleşti. Çok sayıda Hizbullah üyesini hedef alan siber saldırı dünya gündemine oturdu.

Örgüt üyelerinin iletişim için kullandığı bu cihazlar, aşırı ısınma sonucu bir anda patladı.

Sosyal medyada parçalanmış haliyle tespit edilen cihazın modeli, tek şarj ile 85 gün kadar kullanılabiliyor ve hızlı şarj özelliğine sahip.

ÜRETİMİ DURDU, İKİNCİ EL SATIŞI YAPILIYOR

Kullanımı pratik olduğu için tercih edildiği düşünülen cihazların menşei ise Tayvan. Çağrı cihazlarının sağlamlık sertifikası da bulunuyor.
Teknolojinin ilerlemesiyle cihazların üretimi durdu ancak ikinci el satışı yapılıyor.

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30 MESAJ ALABİLİYOR

Hizbullah tarafından yaklaşık 5 ay önce satın alındığı iddia edilen cihazlar 30 mesaj alabiliyor. Bu mesajlar 100 karaktere kadar destekleniyor.

Ultra Yüksek Frekansa uygun tasarlanan iletişim araçları,
yalnızca bir tornavida dışında özel bir alet gerektirmeden pillerin, titreşim motorunun ve saha ekranının değiştirilmesine olanak tanıyor.

Cihazların kolay sökülüp takılması ise siber saldırının İsrail tarafından yapılmış olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

SALDIRI KARARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALINDI

ABD Basınından Axios, Hizbullah'a yönelik siber saldırı kararının, geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da katıldığı Güvenlik Kabinesi toplantısında alındığını öne sürdü.

O toplantıya İsrail Güvenlik Servisleri Şin Bet ve Mossad liderlerinin de katıldığı haberi paylaşıldı..

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