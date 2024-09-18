Hizbullah'ın çağrı cihazları: Özellikleri neler, neden tercih edildi?

Lübnan'da dünya tarihinin en kanlı siber saldırılarından biri gerçekleşti. Çok sayıda Hizbullah üyesini hedef alan siber saldırı dünya gündemine oturdu.



Örgüt üyelerinin iletişim için kullandığı bu cihazlar, aşırı ısınma sonucu bir anda patladı.



Sosyal medyada parçalanmış haliyle tespit edilen cihazın modeli, tek şarj ile 85 gün kadar kullanılabiliyor ve hızlı şarj özelliğine sahip.

ÜRETİMİ DURDU, İKİNCİ EL SATIŞI YAPILIYOR



Kullanımı pratik olduğu için tercih edildiği düşünülen cihazların menşei ise Tayvan. Çağrı cihazlarının sağlamlık sertifikası da bulunuyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle cihazların üretimi durdu ancak ikinci el satışı yapılıyor.