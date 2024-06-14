Hizbullah'ın füzeleri İsrail'in kuzeyinde yangına yol açtı

İsrail acil durum servisleri, güney Lübnan'dan sınır kasabası Kiryat Şimona çevresine çok sayıda füze atılmasının ardından ülkenin kuzeyinde bir dizi yangınla mücadele ettiklerini bildirdi.



Ordu, İsrail'in kuzeyinde uyarı sirenlerinin çaldığını ve acil servis ekiplerinin bölgede arama yaptığını, maddi hasar olduğunu ancak can kaybı olmadığını aktardı.



Televizyon görüntülerinde, hasar gören binalar ve arabaların yanı sıra sıcak hava dalgası koşullarında saldırılar veya düşen molozların neden olduğu çeşitli yerlerde çalı yangınları görüldü.

Lübnan Hizbullahı, bugün yaptığı açıklamada, dört İsrail hedefine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.



İsrail ordusu, ekim ayında Gazze'de savaşın başlamasından bu yana güney Lübnan sınırındaki Hizbullah güçleriyle sık sık çatışıyor ve karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Her iki taraf da daha geniş çaplı bir çatışmayı arzulamıyor gibi görünse de, saldırıların istikrarlı bir şekilde yoğunlaşmasının, halihazırda İsrail ve İran arasında doğrudan çatışmalara sahne olan bir bölgede daha geniş çaplı bir çatışma riskiyle durumu kontrolden çıkarabileceğine dair endişeler giderek artıyor.



Son saldırı, İsrail'in salı günü güney Lübnan'da İran destekli Hizbullah milislerinden üst düzey bir komutanı öldürmesinin ardından geldi ve geçen yıl ekim ayında savaşın başlamasından bu yana İsrail'in kuzeyine yönelik en ağır bombardıman gerçekleşti.