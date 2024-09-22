Hizbullah'ın Hayfa'ya saldırısından bir milyon kişi etkilendi

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında tırmanan gerilim, Hizbullah'ın gece saatlerinden itibaren sınırın 46 kilometre derinliğindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırıyla zirveye çıktı.
Hizbullah'ın dün gece ve bu sabah saatlerinde Ramat David askeri hava üssü ile bölgedeki İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığı saldırılar, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırın en derin bölgesine ve Hayfa'ya düzenlediği "ilk saldırı" olarak kayıtlara geçti.
Haaretz gazetesine göre, Hizbullah'ın son saldırılarında 5 kişi yaralandı.
SALDIRI ÜÇ AYRI NOKTAYA İSABET ETTİ
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hizbullah'ın saldırısında üç nokta isabet aldı. Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik'te iki katlı bir apartman zarar görürken etrafta hasar oluştu, üç kişi ise yaralandı.
Aşağı Celile bölgesinde Moreshet isimli yerleşim yerinde bir roketin eve isabet etmesi sonucu ağır hasar oluştu. Aşağı Celile'de Beyt Shearim yerleşim yerinde bir büyükbaş süt çiftliği ahırına roket isabet etti, 15 inek telef oldu.
Hizbullah'ın son roket saldırısının menzilindeki "1 milyondan fazla kişinin etkilendiği" aktarıldı.
HAYFA'DA HASTANE OTOPARKA İNDİ
Hayfa bölgesindeki en büyük tıbbi kompleks Rambam Hastanesi, yaralıların getirildiği adreslerden biri oldu.
Hastane, İsrail ordusu iç cephe komutanlığının getirdiği güvenlik kısıtlamalarına uyarak, faaliyetlerini yer altı otoparkının eksi 2 ve eksi 3'üncü katında yürüttüğünü açıkladı.
Rambam Hastanesi Sözcüsü David Menter, düzenlediği basın toplantısında, hastanenin, eksi üçüncü katta bin 200, eksi ikinci katta 700 yatak ve tüm tıbbi teçhizatla hazırlandığını söyledi.
Her türlü tedavinin bu yeni açılan yer altı katlarında sağlanabileceğini belirten Merter, hastanede görev yapan bin 500 doktor, bin 500 hemşire ve yüzlerce hademenin çalışacağını kaydetti.
İsrail ordusu da Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenledi.
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