Hizbullah'ın Hayfa'ya saldırısından bir milyon kişi etkilendi

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında tırmanan gerilim, Hizbullah'ın gece saatlerinden itibaren sınırın 46 kilometre derinliğindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırıyla zirveye çıktı.



Hizbullah'ın dün gece ve bu sabah saatlerinde Ramat David askeri hava üssü ile bölgedeki İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığı saldırılar, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırın en derin bölgesine ve Hayfa'ya düzenlediği "ilk saldırı" olarak kayıtlara geçti.



Haaretz gazetesine göre, Hizbullah'ın son saldırılarında 5 kişi yaralandı.

SALDIRI ÜÇ AYRI NOKTAYA İSABET ETTİ



İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hizbullah'ın saldırısında üç nokta isabet aldı. Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik'te iki katlı bir apartman zarar görürken etrafta hasar oluştu, üç kişi ise yaralandı.



Aşağı Celile bölgesinde Moreshet isimli yerleşim yerinde bir roketin eve isabet etmesi sonucu ağır hasar oluştu. Aşağı Celile'de Beyt Shearim yerleşim yerinde bir büyükbaş süt çiftliği ahırına roket isabet etti, 15 inek telef oldu.



Hizbullah'ın son roket saldırısının menzilindeki "1 milyondan fazla kişinin etkilendiği" aktarıldı.

