Hizbullah'ı silahsızlandırma planı: İsrail, Lübnan'daki askerleri azaltacak

İsrail Başbakanlık Ofisi, Lübnan hükümetinin 2025 yılı sonuna kadar Hizbullah'ın silahsızlanmasının tamamlanması yönündeki kararının "önemli bir adım" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Hizbullah'ı silahsızlandırmak için Lübnan'ı desteklemeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Lübnan ordusu Hizbullah'ı silahsızlandırmak için adımlar atarsa İsrail karşılıklı önlemler alacaktır, Lübnan'daki İsrail ordusu varlığını azaltmak da buna dahil" denildi.

Axios'un haberine göre Trump, daha önce Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma sürecini başlatması için İsrail'den, Lübnan'da acil olmayan askeri faaliyeti azaltmasını istemişti.

Bölgedeki birçok aktör ise Lübnan hükümetinin bunu sürdürebileceğinden şüpheli. Trump yönetimi ise İsrail'in atacağı karşılıklı adımların Beyrut'a daha fazla alan ve güvenilirlik kazandıracağını düşünüyor.

İsrail ve Hizbullah arasında geçtiğimiz kasım ayında ateşkese varılmıştı ancak İsrail Lübnan'a hava saldırılarını neredeyse her gün sürdürüyor.

