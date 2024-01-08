Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından birinin öldürüldüğü belirtildi.

Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

Beyrut merkezli LBCI TV'nin haberine göre; 'in, 'ın güneyindeki Hirbat Slim beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırında Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü.

Öldürülen üst düzey Hizbullah mensubunun ismine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA, daha önce yayınladığı haberde, Hirbat Slim'de bir aracın İsrail'e ait insansız hava aracı ile hedef alındığını bildirmişti.
Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH, İSRAİL SALDIRISINDA ÜST DÜZEY MENSUBUNUN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Hizbullah, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Hirbet es-Slim beldesindeki bir araca düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “komutan” olduğu ifade edilen ve kod adı "Hac Cevad" olan Visam Hasan Tavil’in öldüğü ifade edildi.

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