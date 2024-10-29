Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu: Naim Kasım kimdir?

Hizbullah, örgütün liderliğine Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu.

İran destekli hareketten yapılan açıklamada, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah'ın yerine Şeyh Naim Kasım'ı Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçti” denildi.

Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı.

Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu.

Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürüldü.

Kasım, 1991'den bu yana genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan, grubun deneyimli isimlerinden biri.

"SİLAHLARIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim'de televizyondan yayınlanan bir konuşma yapmıştı.



"ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu" söyleyen Kasım, şunları söylemişti: "İmkânlarımız sağlam, İsrail'in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir."

NAİM KASIM KİMDİR?

Güney Lübnanlı Şii bir ailenin çocuğu olarak 1953 yılında Beyrut'ta doğan Kasım'ın siyasi aktivizmi Emel Hareketi ile başladı.

1979'da İran'daki İslam devrimi sırasında gruptan ayrıldı.

Kasım, İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinin ardından İran Devrim Muhafızları'nın desteğiyle kurulan Hizbullah'ın kurulmasına yol açan toplantılarda yer aldı.

1991 yılında, ertesi yıl bir İsrail helikopter saldırısında öldürülen dönemin genel sekreteri Abbas el-Musavi tarafından başkan yardımcısı olarak atandı.

Kasım, Nasrallah lider olduğunda da görevinde kaldı ve yabancı medyaya verdiği röportajlarda Hizbullah'ın önde gelen sözcüsü oldu.

Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah'ın üst düzey liderleri arasında televizyonda açıklama yapan ilk isim oldu.

