Hizbullah'ın yeni lideri Kasım: Savaş planımızı sürdüreceğiz

Lübnan Hizbullahı'nın yeni lideri Naim Kasım, genel sekreter ünvanıyla ilk konuşmasını yaptı.

Açıklamalarına, İsrail tarafından öldürülen Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ı hatırlatarak başlayan Kasım, "Gündemim Nasrallah'ın gündemini her yönüyle takip etmek. Savaş planımızı sürdüreceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da yeni yerleşimler kurmak istediğini söyledi.

Kalpten gelen duygularla Gazze'nin yanında yer aldıklarını söyleyen Hizbullah lideri, "Direnişimiz İsrail'in projelerini engelledi ve biz hâlâ bunu yapmaya muktediriz. Bekleseydik her şeyi kaybedebilirdik. 'İsrail'e mazeret vermeyin' düşüncesi doğru değildir. Çünkü onların her zaman mazereti var" ifadelerini kullandı.

"En iyi savunma saldırıdır" düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Kasım, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bu, İsrail-Amerikan ve Avrupa güçlerinin dünyaya açtığı savaştır. Bizim onlara boyun eğmemizi, gelecek nesillerimizi kontrol etmek istiyorlar. Çocuk, kadın haklarından bahsediyorlar ama söyledikleri her şey yalan, göstermelik."

Naim Kasım, "İran, projemizi destekliyor ve karşılığında hiçbirşey talep etmiyor" dedi ve Hizbullah'ın kimsenin adına savaşmadığını belirterek, "Biz Lübnan için savaşıyoruz" diye ekledi.



Örgütün, "acı verici darbelerden" sonra iyileştiğini sözlerine ekledi.

Kasım, şunları ekledi: "Günlerce, haftalarca ve aylarca savaşmaya devam edebiliriz. Kayıplarınızı azaltmak için topraklarımızdan çıkın, eğer kalırsanız bedel ödersiniz. Eğer İsrailliler savaşı durdurmaya karar verirlerse, uygun gördüğümüz koşullarla kabul edeceğiz. Şu ana kadar İsrail'in görüşmemiz i̇çi̇n kabul ettiği bir öneri yok."