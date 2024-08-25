Hizbullah'la çatışma sonrası açıklama: İsrail bugün yapılacak Gazze ateşkes görüşmelerine katılacak

İsrail heyeti, bugün Kahire'de devam edecek Gazze ateşkes görüşmelerine katılacak. İsrail'in açıklaması, Hizbullah ile yaşanan sıcak çatışmanın ardından geldi. Heyete Mossad şefi David Barnea başkanlık edecek.

Hizbullah'la çatışma sonrası açıklama: İsrail bugün yapılacak Gazze ateşkes görüşmelerine katılacak

İsrailli yetkliler, heyetinin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edecek Gazze ateşkes görüşmelerine katılacağını açıkladı.

Bilgiyi, ordu radyosu paylaştı.

İsrail heyetine Mossad Şefi David Barnea başkanlık edecek.

Açıklama, birkaç saat önce yaşanan İsrail-Hizbullah çatışmasının ardından geldi.

İsrail, birkaç saat önce Hizbullah'ın geniş çaplı bombardıman hazırlığına karşı önleyici saldırı başlattı.

Hizbullah ise örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesine yanıt olarak İsrail'i 320 katyuşa füzesiyle vurduğunu açıkladı.

İsrail'de 48 saatlik olağanüstü hâl ilan edilirken Pentagon, Amerika'nın İsrail'i, İran ve bölgedeki vekillerinin saldırılarına karşı savunacağını bildirdi.

Öte yandan bombardımanlar devam ederken İsrail'in güney 'da bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü.

Güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı | Hizbullah, Şükür suikastına karşılık İsrail'i vurdu

SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı | Hizbullah, Şükür suikastına karşılık İsrail'i vurdu

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

Yoga hareketi felçle sonuçlandı: 32 yaşındaki kadının hayatı değişti

Yoga hareketi felçle sonuçlandı: 32 yaşındaki kadının hayatı değişti

Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı | Hizbullah, Şükür suikastına karşılık İsrail'i vurdu

SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı | Hizbullah, Şükür suikastına karşılık İsrail'i vurdu

Avustralya'da bıçaklı saldırı: Biri polis dört kişi yaralandı

Avustralya'da bıçaklı saldırı: Biri polis dört kişi yaralandı

DAEŞ üstlenmişti: Solingen saldırganı suçunu itiraf etti

DAEŞ üstlenmişti: Solingen saldırganı suçunu itiraf etti

İsrail ordusu: Kritik bir haftanın eşiğindeyiz

İsrail ordusu: Kritik bir haftanın eşiğindeyiz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...