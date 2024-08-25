Hizbullah'la çatışma sonrası açıklama: İsrail bugün yapılacak Gazze ateşkes görüşmelerine katılacak

İsrailli yetkliler, İsrail heyetinin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edecek Gazze ateşkes görüşmelerine katılacağını açıkladı.

Bilgiyi, İsrail ordu radyosu paylaştı.

İsrail heyetine Mossad Şefi David Barnea başkanlık edecek.

Açıklama, birkaç saat önce yaşanan İsrail-Hizbullah çatışmasının ardından geldi.

İsrail, birkaç saat önce Hizbullah'ın geniş çaplı bombardıman hazırlığına karşı önleyici saldırı başlattı.

Hizbullah ise örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesine yanıt olarak İsrail'i 320 katyuşa füzesiyle vurduğunu açıkladı.

İsrail'de 48 saatlik olağanüstü hâl ilan edilirken Pentagon, Amerika'nın İsrail'i, İran ve bölgedeki vekillerinin saldırılarına karşı savunacağını bildirdi.

Öte yandan bombardımanlar devam ederken İsrail'in güney Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü.

Güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” açıklamasını yaptı.