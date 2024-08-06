Hizbullah’tan İsrail’deki iki askeri üsse saldırı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 2 askeri üssün insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını duyurdu. Hizbullah'tan bir kaynak yaptığı açıklamada, "Komutan Fuad Şükür suikastına henüz yanıtımız gelmedi" dedi.

Hizbullah’tan İsrail’deki iki askeri üsse saldırı

-Hizbullah arasındaki tansiyon giderek artıyor.

’daki Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üsse insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca bir askeri araca saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Hedef alınan askeri üslerin Golani Tugayı'nın karargahı ile Akka'nın kuzeyindeki Shraga kışlasında bulunan Egoz Birimi 621'in karargahı olduğu belirtildi.

Hedef alınan askeri üslerin sınırdan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Hizbullah'tan bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, "Komutan Fuad Şükür suikastına henüz yanıtımız gelmedi" dedi.

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"6 KİŞİ YARALANDI"

Hizbullah'ın İHA'lı saldırısıyla birlikte Akka ve Nehariya kentlerinden uyarı sirenleri yükseldi.

ordusundan yapılan açıklamada, 'dan İsrail’e geçen İHA’ların tespit edildiği, birinin engellendiği aktarıldı. Kıyı kenti Nehariya'nın güneyinde birkaç sivilin yaralandığı belirtildi.

Kentteki Galilee Tıp Merkezi Müdürü Masad Barhum ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kişinin yaralandığını, 1'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

İsrail'in geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından Hizbullah'ın misilleme yapması bekleniyor.

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