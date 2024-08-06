Hizbullah’tan İsrail’deki iki askeri üsse saldırı

İsrail-Hizbullah arasındaki tansiyon giderek artıyor.

Lübnan’daki Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üsse insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca bir askeri araca saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Hedef alınan askeri üslerin Golani Tugayı'nın karargahı ile Akka'nın kuzeyindeki Shraga kışlasında bulunan Egoz Birimi 621'in karargahı olduğu belirtildi.

Hedef alınan askeri üslerin sınırdan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Hizbullah'tan bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, "Komutan Fuad Şükür suikastına henüz yanıtımız gelmedi" dedi.