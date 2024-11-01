Hizbullah'tan İsrail'e misilleme: 7 kişi hayatını kaybetti

5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI



Hizbullah, son olarak İsrail’in kuzeyindeki Metula kasabasına roketli saldırı düzenlemişti. Metula Yerel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4’ü yabancı uyruklu işçi olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü belirtilmişti. 2 roketin Metula’da açık bir alana düştüğünü duyuran IDF, orta, yukarı ve batı Celile bölgeleri üzerinde 30 roketin durdurulduğunu açıklamıştı.