Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı

Hizbullah, koordineli bir saldırıyla dokuz İsrail askeri bölgesine füze ve SİHA fırlattığını açıkladı. Bu misilleme saldırısı ile Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalar art arda ikinci gün tırmanmış oldu.



Saldırılar, İsrail'in salı günü üst düzey bir Hizbullah saha komutanının ölümüne neden olan saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildi.

GERİLİMİN DORUK NOKTASI

Lübnan'daki bir güvenlik kaynağı bunun Hizbullah'ın Gazze savaşına paralel olarak İsrail'le çatışmaya başladığı ekim ayından bu yana düzenlediği en büyük saldırı olduğunu belirtti.



Hizbullah yaptığı açıklamada altı İsrail askeri noktasına füze fırlatıldığını söyledi. Lübnan'ın El Manar televizyonu aynı anda 100'den fazla füze atıldığını bildirdi.



Hizbullah'ın açıklamasında ayrıca İsrail'in kuzey komutanlığı karargâhına, bir istihbarat karargâhına ve bir askeri kışlaya saldırı düzenlendiği belirtildi.

HİZBULLAH-İSRAİL GERİLİMİ



İran destekli Hizbullah ve İsrail, ekim ayında Gazze savaşının patlak vermesinden bu yana neredeyse her gün karşılıklı ateş açıyor.

Ancak son iki gündür Hizbullah komutanının öldürüldüğü İsrail saldırısının ardından keskin bir artış görüldü.



İsrail devlet yayın kuruluşu Kan, sınırdan yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Safed de dahil olmak üzere İsrail şehirlerinin üzerinde çok sayıda roketin havada durdurulduğuna dair görüntüler yayınladı.



İsrail ulusal ambulans servisi, iki kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını söyledi.

