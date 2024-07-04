Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı: 200'den fazla füze atıldı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından İsrail'e ait yedi askeri mevziye saldırı düzenlendi.  İsrail'e 200 füzenin atıldığı bildirilirken, saldırının Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Muhammed Nasır'ın öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiği duyuruldu. Saldırıdan sonra konuşan Hizbullah yetkilisi, grubun İsrail içinde "yeni mevzilere" saldırılar düzenlemeye devam edeceğini söyledi.

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı: 200'den fazla füze atıldı

'daki Hizbullah, topraklarındaki yedi askeri mevzisinin hedef alındığı yeni bir misilleme saldırısı dzenlendiğini açıkladı. Misilleme saldırısında 200'den fazla füze fırlatıldığı belirtildi.

Hizbullah, geniş çaplı saldırının üst düzey saha komutanının öldürülmesine karşılık düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin yaptığı açıklamada, İsrail içinde yeni yerlere saldırma tehdidinde bulundu.

Öldürülen üst düzey komutanın anma töreninde konuşan Safiyuddin, "Tepkiler serisi art arda devam ediyor. Saldırılar düşmanın vurulacağını hayal dahi etmediği yeni yerleri hedef almaya devam edecek" diye konuştu.

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı: 200'den fazla füze atıldı - 1 Hizbullah komutanı Muhammed Nasır

ÜST DÜZEY SAHA KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

'daki iki güvenlik kaynağı dün, 'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından birinin öldüğünü açıklamıştı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada komutanın kimliği Muhammed Nasır olarak açıklanmıştı. Komutanın yaklaşık dokuz aydır devam eden çatışmalarda ölen en üst düzey isimlerden biri olduğu belirtilmişti.

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