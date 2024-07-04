Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırısı: 200'den fazla füze atıldı

Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin yaptığı açıklamada, İsrail içinde yeni yerlere saldırma tehdidinde bulundu. Öldürülen üst düzey komutanın anma töreninde konuşan Safiyuddin, "Tepkiler serisi art arda devam ediyor. Saldırılar düşmanın vurulacağını hayal dahi etmediği yeni yerleri hedef almaya devam edecek" diye konuştu.

ÜST DÜZEY SAHA KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Lübnan'daki iki güvenlik kaynağı dün, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından birinin öldüğünü açıklamıştı.



Hizbullah'tan yapılan açıklamada komutanın kimliği Muhammed Nasır olarak açıklanmıştı. Komutanın yaklaşık dokuz aydır devam eden çatışmalarda ölen en üst düzey isimlerden biri olduğu belirtilmişti.