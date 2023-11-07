Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Gazze'deki saldırıları genişletmenin ciddi sonuçları olur

Irak’taki İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen “Irak İslami Direniş” adlı oluşumun ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırılarına atıfta bulunan Kasım, "Direniş Ekseni'ndekiler, esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler. Bu nedenle, dur mesajı verme prensibiyle ABD'ye saldırıyorlar. Tıpkı İsrail'in durması gerektiği gibi." ifadelerini kullandı.



"Şu an yaptığımız, yapmamız gereken şeydir ve bundan daha fazlasını yapmamız gerektiğinde de yapacağız." diyen Kasım, şöyle devam etti:



“Bizim Filistin ve bölgede halkımızı ve sevdiklerimizi desteklemeye hakkımız yokken nasıl olur da ABD ve dünyanın geri kalanı, sivilleri ve çocukları öldüren, evleri yıkan İsrail’in yanında durma hakkına sahip?"



Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırganlıklarına bu şekilde devam ederek daha büyük olumsuz etki bırakmaları halinde olayın büyüyeceğini ve tam bir çatışmaya yol açacağını ifade etti.

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