Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerleri için tahliye uyarısı

İsrail, Gazze ve Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. Mavi Hat olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırında ise Hizbullah'la çatışmalar devam ediyor.

Hizbullah hareketi, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yerinin haritasını ve isimlerini içeren video ile bir açıklama yayınladı.



Açıklamada, videoda adı geçen yerleşim yerlerinin sakinlerine seslenen örgüt, "Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler" ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​



Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde beş askeri üs ve altı yerleşim yerini füzelerle hedef aldığını açıkladı.



Ayrıca, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin toplandığı beş yerin Hizbullah tarafından hedef alındığı kaydedildi.