Hizbullah'tan İsrail'le müzakerelere ret

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri reddettiklerini ve silah bırakmayacaklarını açıkladı.

Kasım, Hizbullah'ın Telegram kanalından yayımlanan mesajında, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimin Lübnan'ın haklarından taviz verdiğini öne süren Kasım, doğrudan müzakerelerin durdurulması ve dolaylı görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Kasım, Hizbullah'ın "Lübnan'ı ve halkını savunmaya yönelik direnişini sürdürdüğünü" vurgulayarak, sorunun temelinde İsrail'in saldırılarının bulunduğunu ve direnişin bu saldırılara "tepki" niteliği taşıdığını ifade etti.

"Savunmadan ve silahımızdan vazgeçmeyeceğiz." diyen Kasım, bunun İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle mevcut aşamada gerekli olduğunu dile getirdi.

Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes sürecine de değinen Kasım, ateşkesin sağlanmasında İran'ın rolüne dikkati çekerek Tahran'a teşekkür etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah'ın çıkışına yanıt vererek, “Ülkeyi savaşa sürüklemek vatana ihanettir.” ifadelerini kullandı.

“LÜBNAN VE İSRAİL ARASINDAKİ GERGİNLİK ARTACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

NTV muhabiri Özden Erkuş, Tel Aviv'den bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Ateşkese artık iki tarafın da uymadığını aktaran Erkuş, tansiyonun özellikle İsrail tarafının saldırılarını artırmasıyla yükseldiğini belirtti.

“2 gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan'daki saldırıları artırma konusunda orduya talimat vermişti . İlk 2 gün bu saldırılar Lübnan'ın güneyiyle sınırılıydı. Ancak İsrail artık o güneydeki operasyon sahasının da dışına çıkmaya başlamış durumda.” ifadelerini kullanan Erkuş, İsrail ordusunun Bekaa Vadisi'ne hava harekatı düzenlediğini söyledi. Bekaa'ya yakın Baalbek bölgesindeki Hizbullah unsurlarının da hedef alındığını belirten NTV muhabiri Erkuş, İsrail'in Lübnan'da faaliyet gösterdiği alanın da genişlediğini aktardı.

Özden Erkuş, “Beyrut uzun süredir vurulmuyor ama Bekaa Vadisi'nin ve yakınlarının vurulmasıyla o noktadaki Hizbullah unsurlarının hedef alınmasıyla birlikte artık ateşkesin fiilen ortada olmadığını söylemek gerekiyor.” ifadelerini kullanarak karşılıklı saldırıların devam ettiğini kaydetti. Artan gerilim nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı yerleşim birimlerinde toplu taşıma ve eğitime ara verme kararının alındığını aktaran Erkuş, “Önümüzdeki saatlerde ve günlerde Lübnan ile İsrail arasındaki gerginlik iyiden iyiye artacak gibi görünüyor.” diye konuştu.