Hizbullah'tan Lübnan hükümetine tepki: "Büyük hata yapıyor"

Hizbullah, Başbakan Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savundu.



Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Selam hükümetinin aldığı silahların toplanması kararının, Lübnan'ın gücünü ve İsrail saldırıları karşısındaki konumunu zayıflatacağı ifade edildi.



Alınan kararın, Lübnan hükümetinin "ülkenin tüm topraklarını İsrail işgalinden kurtarmak, devletin egemenliğini yalnızca kendi imkânlarıyla tüm topraklarında tesis etmek ve Lübnan ordusunu uluslararası alanda tanınan sınır bölgelerine konuşlandırmak" için gerekli tüm önlemleri alma taahhüdünde bulunmasını öngören Taif Anlaşması'na aykırı olduğu belirtildi.



"BARRACK'IN DAYATMALARININ BİR SONUCU"

Selam hükümetinin bu kararla "büyük bir hata yaptığı" savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan'ın gücünü ve direnişin (Hizbullah) silahını korumak, Lübnan'ın gücünün bir parçasıdır ve atılması gerekli adımlar arasındadır. Aynı şekilde, Lübnan ordusunu silahlandırıp güçlendirerek düşman İsrail'i ülkenin topraklarından çıkarmak, bu toprakları özgürleştirmek ve korumak da bu adımlar arasındadır."



Söz konusu kararın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın dayatmalarının bir sonucu olduğu, tamamen İsrail'in çıkarına hizmet ettiği ve Lübnan'ı İsrail karşısında caydırıcılıktan yoksun hale getirdiği savunuldu.



Hükümetin aldığı bu kararın (İsrail'e karşı) "teslimiyet stratejisi" olduğu, Lübnan’ın egemenliğine yönelik unsurları açıkça ortadan kaldırdığı ileri sürüldü.



"KARARI YOK HÜKMÜNDE KABUL EDECEĞİZ"



Hizbullah ve Emel Hareketi'ne bağlı bakanların söz konusu oturumu terk etmesinin, bu karara yönelik bir ret ifadesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu karar, Lübnan'ın egemenliğini ortadan kaldırıyor, İsrail'in güvenliği, coğrafyası, siyaseti ve gelecekteki varlığıyla dilediği gibi oynamasının önünü açıyor. Dolayısıyla bu kararı yok hükmünde kabul edeceğiz.



Aynı zamanda diyaloğa da açığız; İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sona ermesi, toprakların kurtarılması, esirlerin serbest bırakılması, devletin inşası ve İsrail’in vahşi saldırılarıyla yıkılan bölgelerin yeniden imarı için çalışmaya hazırız. Ulusal güvenlik stratejisini tartışmaya da hazırız ancak bu tartışma saldırılar devam ederken yapılamaz."



Lübnan'da silahların devletin tekelinde olması gündemiyle dün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi verilmişti.

