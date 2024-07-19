Hizbullah'tan misilleme: İsrail askeri üssünü ve yasa dışı yerleşimini füzelerle hedef aldı

Mavi hat olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi ve askeri üssünü füzelerle hedef aldığını duyurdu.



Hareketin Telegram hesabından, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki üç katlı bir binaya dün gerçekleştirdiği hava saldırısına misilleme yapıldığı açıklandı.



Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Abirim adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve yine İsrail'e ait Kefr Şuba Tepelerinde yer alan Ruveysat el-Alem Askeri Üssü'nün de "Vabel" füzesi ile vurulduğu kaydedildi.



Hizbullah, yaptığı başka bir açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Mustafa Hasan adlı mensubunun hayatını kaybettiğini aktardı.



İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle ölen Hizbullah mensubu sayısı 373'e yükseldi.