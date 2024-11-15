Hizbullah'tan misilleme:  İsrail askeri üssünü vurdu

Ortadoğu'da gerilim devam ediyor. Hizbullah, İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırılarına misilleme ile cevap verdi. Hizbullah, Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzelerle” hedef alındığını açıkladı.

Hizbullah'tan misilleme:  İsrail askeri üssünü vurdu

’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah’tan bir misilleme daha geldi.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

Saldırıya ait bir görüntü Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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