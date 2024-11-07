Hizbullah'tan Trump'ın seçim zaferi için ilk açıklama

Hizbullah milletvekili İbrahim Musavi, Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşı durdurmaya yönelik her türlü çabayı olumlu karşılıyoruz ancak umutlarımızı belirli bir yönetime bağlamıyoruz" dedi.

Hizbullah'tan Trump'ın seçim zaferi için ilk açıklama

ABD başkanlık seçimlerinde 'ın zaferini ilan etmesinin ardından Hizbullahı'ndan ilk açıklama geldi.

Hizbullah mı̇lletvekili İbrahim Musavi, Trump'ın kazanmasının ardından Reuters'a konuştu.

Musavi, "Savaşı durdurmaya yönelik her türlü çabayı olumlu karşılıyoruz ancak umutlarımızı belirli bir yönetime bağlamıyoruz" dedi.

Cumhuriyetçilerin de demokratların da İsrail konusunda benzer politikalara sahip olduğunu söyleyen Musavi, "Amerika bu yıkımı durdurmak için etkisini kullanabilir, hareket görmek istiyoruz" diye konuştu.

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