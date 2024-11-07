Hizbullah'tan Trump'ın seçim zaferi için ilk açıklama

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından Lübnan Hizbullahı'ndan ilk açıklama geldi.

Hizbullah mı̇lletvekili İbrahim Musavi, Trump'ın kazanmasının ardından Reuters'a konuştu.

Musavi, "Savaşı durdurmaya yönelik her türlü çabayı olumlu karşılıyoruz ancak umutlarımızı belirli bir yönetime bağlamıyoruz" dedi.



Cumhuriyetçilerin de demokratların da İsrail konusunda benzer politikalara sahip olduğunu söyleyen Musavi, "Amerika bu yıkımı durdurmak için etkisini kullanabilir, hareket görmek istiyoruz" diye konuştu.