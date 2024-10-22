Hizbullah, Netanyahu'nun evine yönelik saldırıyı üstlendi: İHA, kurşun geçirmez camda patladı

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Hı̇zbullah'tan yeni bir açıklama geldi.

Örgütün medya şefı̇ Muhammed Afif, İsrail ile devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Afif, açıklamasına "Ateş altında müzakere olmayacak" diyerek başladı.



Örgütün, sı̇lah bütçesini İsrail’in dün hedef aldığı Karz-ı Hasen’den fı̇nanse etmediğini söyleyen Afif, “Karz-ı Hasen önlem aldı ve bu saldırı ihtimalini göz önünde bulundurdu. Ayarlamalarını yaptı ve müşterilerine ödeme yapacak” dedi.



Afif ayrıca İsrail’den esir almadıklarını ama yaklaştıklarını söyleyerek, “Hizbullah, esir alınan savaşçıların sağlığından İsrail’i sorumlu tutuyor. İsrailli esirleri almamız çok uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun evinin hedef alınmasının tüm ve tek sorumluluğunun Hizbullah’a ait olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evine 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı Hizbullah'ın üstlendiğini açıkladı.



"YATAK ODASININ CAMINDA PATLADI"



Afif, hareketin "savaş suçlusu" olarak tanımladığı Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısını "tam ve münhasır olarak üstlendiğini" belirtti.



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Netanyahu'nun evinin İHA saldırısıyla hedef alındığını doğrulandı. Ayrıca İsrail ordusuna bağlı sansür idaresinin konuya ilişkin yayın yasağını kaldırdığı bildirildi.



İsrail basını, Netanyahu'nun evinin üst katında kurşun geçirmez bir camın patlama nedeniyle hasar gördüğü görüntüleri yayımladı.



İsrail devlet televizyonu KAN da İHA'nın Netanyahu çiftinin yatak odasının camında patladığını öne sürdü.



İsrail, cumartesi günü Netanyahu'nun tatil evine bir insansız hava aracı fırlatıldığını açıklamıştı. Ancak Netanyahu o sırada evde değildi.

Netanyahu, saldırıyı, “İran'ın vekili Hizbullah” tarafından düzenlenen bir suikast girişimi olarak nitelendirdi ve “vahim bir hata” olarak adlandırdı.