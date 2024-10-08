Hizbullah'tan yeni açıklama: Silahlarımızı bırakmayacağız

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Ortadoğu'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.



Televizyondan yayınlanan konuşmasında Kasım, "ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kasım, İran'ın "uygun gördüğü şekillerde" direnişin yanında durmaya kararlı olduğunu da ifade etti.

"İmkânlarımız sağlam, İsrail'in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal" diyen Kasım, "Operasyonlarımız son günlerde arttı, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar bölgeden ayrılmaya zorlandı" diye ekledi.

Lübnanlıların yerinden edilmesinin ise "bir yük ve direniş için bir fedakârlık" olduğunu ifade etti.

Hizbullah ve Emel hareketinin birbiriyle uyumlu olduğuna değinen Kasım, ateşkese varmak için Parlamento sözcüsü Nabih Berri'nin öncülük ettiği siyasi süreci desteklediklerini kaydetti.

"TÜM KAYIPLARIMIZIN YERİ DOLDURULDU"

İsrail'in son haftalardaki “acı verici darbelerine” rağmen Hizbullah'ın kabiliyetlerinin sağlam olduğunu belirten Kasım, savaşçılarının İsrail'in kara saldırılarını geri püskürttüğünü, İsrail'in Lübnan'da sivillere yönelik saldırılarla halka terör estirmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söyledi.

Kasım, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu, ilk kimin ağlayacağı savaşı. Biz ağlamayacağız. Hizbullah'ın komuta ve kontrolü hassasiyetle organize edilmiştir. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Sahadaki çeşitli birimler ve güçler arasında sürekli bir koordinasyon var."

"İSRAİL, ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

İsrail'in kuzeydeki askeri kayıplarının çok büyük olduğunu ve gizlemeye çalıştıklarını belirten Kasım, İsrail'in ABD'deki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

"Netanyahu bu savaştaki hedeflerine ulaşamayacak. Kendi askeri planlarımıza uygun yer ve zamanda füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldıracağız" diye konuştu.



"SAVAŞ, YENİ GENEL SEKRETER SEÇMEYİ ZORLAŞTIRIYOR"

İsrail saldırısında ölen Hasan Nasrallah'ın yerine yeni bir genel sekreter seçeceklerini de dile getiren Kasım, süreç tamamlanınca bunu duyuracaklarını bildirdi. Ancak savaş nedeniyle, yeni bir genel sekreter seçmek için koşulların zor olduğunu ifade etti. "Bizim için tek çözüm direnmek, ısrar etmek" diye ekledi.

Kasım, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekâtına da değindi. Karadaki çatışmaların yedi gün önce başladığına işaret ederek, İsrail'in henüz bir ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Hizbullah genel sekreter yardımcısı, "İsraillilerle çatışmak istiyoruz, kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir" diye konuştu.