Hizbullah'tan ilk misilleme: İsrail'in askeri kışlaları hedef alındı

Hizbullah, çağrı cihazı patlamalarının ardından düzenlediği ilk sınır ötesi saldırıda İsrail'in askeri kışlalarına roketlerle saldırdığını duyurdu.



Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarında yaralanan Hizbullah mensuplarının sayısı yaklaşık 3 bini buldu.

5 BİN ÇAĞRI CİHAZINA YERLEŞTİRİLDİ

Reuters'a konuşan üst düzey bir Lübnan güvenlik kaynağı, İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatının, Hizbullah tarafından ithal edilen en az 5 bin çağrı cihazının içine patlayıcı yerleştirdiğini öne sürdü.



Hizbullah'ın maruz kaldığı "en büyük güvenlik ihlali" olarak nitelendirdiği olayda, Lübnan'ın dört bir yanında binlerce çağrı cihazı patladı.

12 KİŞİ ÖLDÜ

Patlamada ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken aralarında İran'ın Lübnan büyükelçisinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı.

