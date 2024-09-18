Hizbullah'tan ilk misilleme: İsrail'in askeri kışlaları hedef alındı

İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı. Bu saldırıda ikisi çocuk 12 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Saldırının ardından Hizbullah ilk misillemesini gerçekleştirerek İsrail'in askeri kışlalarını hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan ilk misilleme: İsrail'in askeri kışlaları hedef alındı
ABD basını: İsrail fark edilmekten korktu, çağrı cihazları patlatıldı

ABD basını: İsrail fark edilmekten korktu, çağrı cihazları patlatıldı

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Hizbullah, çağrı cihazı patlamalarının ardından düzenlediği ilk sınır ötesi saldırıda 'in askeri kışlalarına roketlerle saldırdığını duyurdu.

'daki çağrı cihazı patlamalarında yaralanan Hizbullah mensuplarının sayısı yaklaşık 3 bini buldu. 

5 BİN ÇAĞRI CİHAZINA YERLEŞTİRİLDİ

Reuters'a konuşan üst düzey bir Lübnan güvenlik kaynağı, İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatının, Hizbullah tarafından ithal edilen en az 5 bin çağrı cihazının içine patlayıcı yerleştirdiğini öne sürdü.

Hizbullah'ın maruz kaldığı "en büyük güvenlik ihlali" olarak nitelendirdiği olayda, Lübnan'ın dört bir yanında binlerce çağrı cihazı patladı.

12 KİŞİ ÖLDÜ

Patlamada ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken aralarında İran'ın Lübnan büyükelçisinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı.

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