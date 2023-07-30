Hocalı Katliamı zanlısı Ermenistan’a geçerken gözaltına alındı

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 22 Aralık 1991'de Hocalı kentinin Meşeli köyünde yaşanan soykırım olaylarıyla ilgili olarak uluslararası arananlar listesinde bulunan Haçaturyan Vagif Çerkezoviç’in Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi için Ermenistan'a geçiş yaparken Azerbaycan Sınır Hizmeti birliklerinin askerleri tarafından Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çerkezoviç’in Azerbaycan Ceza Kanunu'nun “soykırım” ve “tehcir veya halkın zorla yerinden edilmesi” maddeleri uyarınca mahkeme tarafından tutuklama kararı bulunduğu ve hakkında 12 Kasım 2013'te uluslararası arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Karabağ’da 22 Aralık 1991'de Hocalı kentinin Meşeli köyüne silahlı baskın düzenleyen Ermeni güçleri, 25 Azerbaycanlıyı öldürmüş, 14 kişiyi ise yaralamıştı.

