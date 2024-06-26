Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun yeni lideri oldu

NATO müttefı̇klerı̇, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yı̇ yeni genel sekreter olarak seçtı̇.

Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.

NATO'nun eski lideri Stoltenberg, halefi Rutte'yı̇ "gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

Görevi devralmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur" dedi ve ittifakın, kolektif güvenliğin temel taşı olduğunu, öyle kalacağını" belirtti.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı da tüm müttefiklerin onayıyla seçilen Rutte’yi tebrik etti.



Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve yeni görevinde başarılar dilediği bildirildi.



Rutte de Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, Rutte ile ABD'de görüşeceklerini söyledi. Washington'da 9-11 Temmuz'da NATO liderler zirvesi düzenlecek.

Türkiye nisan ayında, yeni liderlik için Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti.

Rutte, 26 Nisan'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Rutte, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve ABD'nin ardından NATO bünyesindeki en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini söylemişti.