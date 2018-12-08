Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var. Çünkü hepimizin toplumdaki gelişmelerle ilgili belirli endişeleri var. Siyasetçiler bunu mümkün olduğu kadar cevaplamalıdır." dedi.



Başbakan Rutte, düzenlediği basın toplantısında, kendisini sarı yeleklilerin yerine koyabileceğini belirterek, “Sarı yeleklilerin gösterisi, göç ve iklim değişikliği, göçmen akını, orta gelirlilerin ekonomik durumları gibi konulardaki endişelerin açık bir ifadesidir. Bunlar herkesin duyduğu endişelerdir" dedi.



Rutte, "Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var. Çünkü hepimizin toplumdaki gelişmelerle ilgili belirli endişeleri var. Siyasetçiler bunu mümkün olduğu kadar cevaplamalıdır. Bunu da elimizden geldiği kadar yapıyoruz fakat bu her zaman olmuyor çünkü imkanlar ve bütçe sınırsız değil." ifadelerini kullandı.



Fransa'daki sarı yeleklileri iki grupa ayırmak gerektiğine işaret eden Rutte, "Bir yandan Fransız hükümetiyle içtenlikle endişelerini görüşmek isteyen bir grup, diğer yandan ise eylemi kötüye kullanarak şiddet uygulayan küçük bir grup var. Bu kabul edilemez." diye konuştu.



Toplumla diyalog içerisinde olunması gerektiğini dile getiren Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bunu yapmak istediğini kaydetti.



Rutte, Hollanda'daki sarı yeleklilerin gösterilerinin Fransa'daki kadar şiddetli olmasını beklemediğini ve ülkedeki hükümet karşıtı protesto eylemlerinin şu ana kadar sessiz kaldığını vurguladı.



Hollanda'da geçen hafta, çeşitli kentlerde "sarı yelekliler” hükümet karşıtı protestolar düzenlemişti.

HOLLANDA'DAN FRANSA'YA SEYAHAT UYARISI



Hollanda Dışişleri Bakanlığı, "sarı yelekliler"in Fransa'da yarın düzenleyeceği gösteriler nedeniyle vatandaşlarından bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmalarını istedi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın başkenti Paris'e seyahat eden ve orada bulunan Hollanda vatandaşlarının dikkatli olmaları ve gösteri noktalarından uzak durması istendi.



Açıklamada, Hollandalılara gösterilerde şiddet kullanılma ihtimali olduğu, bulundukları ve seyahat edecekleri bölge ile ilgili haberleri ve gelişmeleri takip etmeleri gerektiği belirtildi.



PROTESTOLAR



Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.



Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.



Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.



"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını belirterek gösterilere devam edeceklerini duyurmuştu.

