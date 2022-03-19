Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.



Rutte, ''Türkiye doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor" dedi.



Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafla da temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurguladı.



Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gideceğim" dedi.