Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirtti. Rutte, salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Haberler - NTV Haber 19.03.2022 - 12:02

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor

Başbakanı Mark Rutte, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Rutte, ''Türkiye doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor" dedi.

Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafla da temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurguladı.

Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gideceğim" dedi.

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