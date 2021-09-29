Hollanda Başbakanı Rutte'ye mafya tehdidi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, organize suç örgütlerinden gelen tehdit nedeniyle sıkı korumaya alındı.



Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'a göre Rutte, yeraltı dünyası ile bağlantılı kişiler tarafından gözetleniyordu.



Başbakan Rutte'ye yönelik tehdidin kaynağının, uyuşturucu mafyası olduğu belirtiliyor.



Rutte'nin karşı çıkmasına rağmen, Hollanda Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi'nden özel eğitimli ekipler, Başbakan etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.



Başbakan'ın izlediği güzergah ile parlamento çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırdı.



Rutte'nin kaçırılmasından veya suikaste uğramasından korkuluyor.



Lahey kentinde başbakana suikast planıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Lahey Birlik Partisi'nin lideri Arnoud van Doorn gözaltına alındı.



Van Doorn'un şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alındığı ve sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.



Avukatı, Van Doorn'in güvenlik güçlerinin aşırı tepkisi nedeniyle haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Hollandalı politikacının başbakanın bulunduğu aracın yanından geçtiği söyleniyor.



Organize suç örgütlerinin Rutte'yi neden radarlarına aldıklarıysa bilinmiyor.



Başbakan Rutte, yeraltı dünyasıyla ilgili yaptığı dosya haberlerle tanınan ünlü gazeteci Peter R. de Vries'in Amsterdam'da temmuz ayında silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından organize suçla mücadele sözü vermişti.