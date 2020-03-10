Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için "tokalaşmayın" uyarısını yaptıktan hemen sonra Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü Jaap van Dissel’in elini sıktı.



Rutte, hükümetin ikinci kez bir araya geldiği pazartesi akşamı Covid-19 konulu kriz görüşmesinin ardından van Dissel ile basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda, "Şu andan itibaren aramızda tokalaşmayı durduruyoruz" uyarısını yapan Rutte, toplantı bittikten sonra yanında bulunan van Dissel’in elini sıktı.



Van Dissel’in, yaptığı uyarıyı hatırlatması üzerine özür dileyen Rutte, "Doğru bu yasak artık, baştan alıyoruz" ifadesini kullandı.

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